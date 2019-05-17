شاهد.. "مبارك" يظهر بامتحان الصف الثالث الإعدادي

17 مايو 2019 - 11:38 ص

ظهر الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أنهت ثورة 25 يناير عام 2011، سنوات حكمه الـ30، في امتحان مادة التاريخ للصف الثالث الإعدادي اليوم.

ونشر كريم حسن، مؤسس صفحة "أنا آسف يا ريس" صورة من ورقة الامتحان، عبر حسابه على فيس بوك، وعلَّق عليها: "الرئيس مبارك كان حاضرا اليوم في امتحان مادة التاريخ للصف الثالث الإعدادي".

واحتوت ورقة الامتحان على عدد من الأسئلة، منها: "لمن تنسب الأعمال التالية؟"، وفيما يتعلق بـ"مبارك" جاء السؤال في صيغة: "قائد سلاح الطيران المصري في حرب أكتوبر عام 1973؟" في إشارة للرئيس الأسبق.