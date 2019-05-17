  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:33 ص
بحث متقدم
سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

غرامة 1.2 مليار دولار على 5 بنوك عالمية.. هذه هي الأسباب

أرشيفية

السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة

تويتر

صورة البطريرك صفير تضيء برج خليفة.. هذه هي الحقيقة

الــ "اف 16" تدخل حرب سيناء

بالفيديو.. لحظة سقوط مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا

ارشيفية ــ قتل طفل

مفاجأة في قتل واغتصاب طفل على يد ابن خاله بالدقهلية

مفيد

إعلامي شهير يطالب بتدريس "الجنس" في المدارس

الملك سلمان

السعودية تحدد قيمة رسوم "الإقامة المميزة" للوافدين

الرئيس ورئيس نادي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

حازم صلاح أبو إسماعيل

مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

عادل امام

رسالة غريبة من إسرائيل للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

"الإفتاء": "اللعب على اللي يشيل" في الكرة حرام شرعًا

الصفحة الأخيرة

دار الافتاء
دار الافتاء

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

الأمن يوافق على 30 ألف مشجع بنهائى الكونفدرالية

#

هل يُبطل التاتو الصيام؟.. الإفتاء تجيب!

#

الإفتاء: تقليد الماركات العالمية "حرام شرعًا"

#

«الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

الكرة

الإفتاء

الجدل

يشيل

حسمت دار الإفتاء الجدل الدائر بين أوساط الشباب حول حرمانيه لعب الكرة علي "اللي يشيل".

ورد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد للدار عن حكم الدين في استئجار ملعب كرة قدم، والخاسر هو من يدفع الإيجار، قائلا: إن هذا حرام شرعا. 

وأضاف "ممدوح"، خلال مقطع فيديو عبر صفحة "دار الإفتاء المصرية" على فيس بوك، مساء الخميس، أن هذا فعل شائع بين كثير من الشباب، ويراه الكثيرين في المدن والقرى، مستطردا: "هذا يعتبر ميسر محرم، والحل، هو الاشتراك في دفع إيجار الملعب".

وأشار إلى أن هذا التصرف يشبه ما تفعله بعض المقاهي، وهي "اللعب على المشاريب"، فهذا أيضا يعتبر ميسر، موضحا أن كل ذلك من الممكن أن يجر إلى التنازع والمشاكل.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الإفتاء": "اللعب على اللي يشيل" في الكرة حرام شرعًا
» السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة
» طلاب يؤدون الامتحانات على الأرض بعاصمة عربية
» مدرب شهير يتوعد من قام بتصويره أثناء شرب "شيشة"
» إعلامي شهير يطالب بتدريس "الجنس" في المدارس
» أدوية جديدة تهزم السرطان.. تعرف عليها
» إيران تطالب المجتمع الدولي بأمر غريب بشأن الاتفاق النووي
» "معروف" حكما للديربي التونسي
» أحذر.. الحشرات تدخل في صناعة زبادي الفراولة
» مطربة سعودية شهيرة تثيرالغضب برقصها بملابس عارية وقراءة القرآن
» تفاصيل ليلة مرعبة فى البساتين

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة