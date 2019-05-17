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أدوية جديدة تهزم السرطان.. تعرف عليها

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ادوية جديدة لعلاج السرطان
ادوية جديدة لعلاج السرطان

متابعات - أمينة عبد العال

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السرطان

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إشعاع

كيمايئي

يواصل العلماء بحثهم للوصول إلي الجديد في علاج السرطان وهزيمته، وبالفعل تمكن علماء من اكتشاف أدوية جديدة للقاء عليه.

و أعلن علماء بريطانيون عن اكتشاف أدوية جديدة تهزم مرض السرطان القاتل وترويجها في غضون الـ 10 سنوات المقبلة بعد انتهاء تطويرها واختبارها .

ووفقاً لصحيفة “صن ” البريطانية ، قال البروفيسور بول وركمن بمعهد أبحاث السرطان في لندن ” سيكون بمقدورنا تحويل السرطان من مرض قاتل لآخر يمكن التعايش معه لفترة طويلة مثل الربو وفيروس نقص المناعة المكتسبة “.

كما قالت أوليفيا روسانيز من معهد أبحاث السرطان: ” نعتقد أن الأدوية ستكون العلاج الأول في العالم الذي يتيح مقاومة السرطان والتكيف مع المرض “.

ونبهوا إلى ان هذه الأدوية ستكون بجانب العلاج الإشعاعي والكيميائي على ان تعمل على وقف نمو الخلايا السرطانية وانتشارها بالجسم نهائياً للتخلص من المرض العضال .

ولم يتم الكشف عن طبيعة تلك الأدوية إلا انها ستمر ببعض الإختبارات السريرية قبل تصريح هيئة الخدمات الصحية الوطنية .


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