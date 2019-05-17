مفاجأة في قتل واغتصاب طفل على يد ابن خاله بالدقهلية

17 مايو 2019 - 10:46 ص

فجرت تحريات مباحث شربين فى محافظة الدقهلية مفاجاة من واقعة مقتل طفل وإلقاء بجثته داخل مصرف صحي حيث تبين أن نجل خال الطفل وراء ارتكاب الواقعة بعد أن اتهم والد المجنى عليه القاتل بسرقة مبالغ مالية.

وكانت معلومات وردت للواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، يفيد باختفاء الطفل أحمد ياسر الصبو، 6 سنوات، وبتكثيف التحريات تم العثور على الطفل في بالوعة الصرف الصحي، بقرية كفر الدبوسي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وبتكثيف التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن "حسام ف" 16 عاما، ومقيم قرية الدبوسي، استدرج المجني عليه إلى مخزن المحل الخاص بوالده وهو محل بويات وحدايد بغرض الانتقام من والديه حيث إنهم اتهموه بسرقة بعض الأموال الخاصة بهم فقام بالاعتداء عليه جنسيا وعندما قام الطفل بالصراخ قام بشده من أرجله فصدمت قطعة من الخشب برأسه وقام بكتم صوته فمات في الحال.

وعلى الفور قام المتهم بإلقاء جثة الطفل في بالوعة الصرف لإخفاء جريمته وتضليل العدالة وبمواجهته اعترف بأنه الجريمة بغرض الانتقام.