» أحذر.. الحشرات تدخل في صناعة زبادي الفراولة

17 مايو 2019 - 10:34 ص

أطلقت خبيرة تغذية تحذير مقلق عن زبادي الفواكه وتحديدا " الفراولة" أن السبب في لونه الأحمر هو بعض أنواع من الحشرات.

وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها بـ"الفيسبوك" إن اللون الأحمر المعروف عن زبادي الفراولة، هي ملونات طبيعية تسمى صبغة الكارمين، وهي مستخرجة من حشرات، بحسب موقع "صدى البلد".

وتابعت شيرين زكي أن هذه المادة رغم كونها طبيعية فمن الممكن أن تسبب بعض أنواع الحساسية لدى بعض الأشخاص وخاصة الأطفال لذلك هي غير مستحبة، بالإضافة إلى أن أغلب الأنواع بها مكسبات طعم ونكهات ولا تحتوي على الفاكهة الطبيعية من الأساس.

ونصحت شيرين بعمل زبادي الفواكه في المنزل للأطفال بمنتهى البساطة بحيث يكون طبيعيا وآمنا على صحتهم.