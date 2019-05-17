  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

غرامة 1.2 مليار دولار على 5 بنوك عالمية.. هذه هي الأسباب

أرشيفية

السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة

تويتر

صورة البطريرك صفير تضيء برج خليفة.. هذه هي الحقيقة

الــ "اف 16" تدخل حرب سيناء

بالفيديو.. لحظة سقوط مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا

ارشيفية ــ قتل طفل

مفاجأة في قتل واغتصاب طفل على يد ابن خاله بالدقهلية

مفيد

إعلامي شهير يطالب بتدريس "الجنس" في المدارس

الملك سلمان

السعودية تحدد قيمة رسوم "الإقامة المميزة" للوافدين

الرئيس ورئيس نادي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

حازم صلاح أبو إسماعيل

مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

عادل امام

رسالة غريبة من إسرائيل للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

أحذر.. الحشرات تدخل في صناعة زبادي الفراولة

الصفحة الأخيرة

زبادي الفراولة
زبادي الفراولة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

سر خطير وراء انقلاب أمريكا على فنزويلا

#

«صناعة الإعلام في ظل التحديات التكنولوجية»..مؤتمر بـ«إعلام القاهرة»

#

رسميًا.. "هوندا" تغلق مصنعها في بريطانيا

#

النيابة والبرلمان السوداني: التحقيقات في الأحداث "مستقلة"

الفيسبوك

رمضان

زبادي الفراولة

أطلقت خبيرة تغذية تحذير مقلق عن زبادي الفواكه وتحديدا " الفراولة" أن السبب في لونه الأحمر هو بعض أنواع من الحشرات.

وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها بـ"الفيسبوك" إن اللون الأحمر المعروف عن زبادي الفراولة، هي ملونات طبيعية تسمى صبغة الكارمين، وهي مستخرجة من حشرات، بحسب موقع "صدى البلد".

وتابعت شيرين زكي أن هذه المادة  رغم كونها طبيعية فمن الممكن أن تسبب بعض أنواع الحساسية لدى بعض الأشخاص وخاصة الأطفال لذلك هي غير مستحبة، بالإضافة إلى أن أغلب الأنواع بها مكسبات طعم ونكهات ولا تحتوي على الفاكهة الطبيعية من الأساس.

ونصحت شيرين بعمل زبادي الفواكه في المنزل للأطفال بمنتهى البساطة بحيث يكون طبيعيا وآمنا على صحتهم.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الإفتاء": "اللعب على اللي يشيل" في الكرة حرام شرعًا
» السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة
» طلاب يؤدون الامتحانات على الأرض بعاصمة عربية
» مدرب شهير يتوعد من قام بتصويره أثناء شرب "شيشة"
» إعلامي شهير يطالب بتدريس "الجنس" في المدارس
» أدوية جديدة تهزم السرطان.. تعرف عليها
» إيران تطالب المجتمع الدولي بأمر غريب بشأن الاتفاق النووي
» "معروف" حكما للديربي التونسي
» أحذر.. الحشرات تدخل في صناعة زبادي الفراولة
» مطربة سعودية شهيرة تثيرالغضب برقصها بملابس عارية وقراءة القرآن
» تفاصيل ليلة مرعبة فى البساتين

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة