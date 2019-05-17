» إعلامي شهير يطالب بتدريس "الجنس" في المدارس

17 مايو 2019 - 10:29 ص

طالب الإعلامي مفيد فوزي بتدريس مادة "الجنس" في المدارس، مؤكدًا أن ذالك نوع من أنواع التنوير.

جاء ذالك خلال ظهوره في برنامج "غبقة سكوب"، من تقديم الإعلامية فجر السعيد عندما وجه له سؤالا: “ان كنت ستختار منهج جديد يدرس في المدارس ما هو ؟”، فرد مفيد قائلاً: “الجنس.. نعم الجنس إذا درس في المدارس لن تحدث فضائح جنسية في المدارس إنه العلم “.

وتابع: "شوف أوروبا عملت إيه نجحت في تدريس الجنس في المدارس وهو شكل من أشكال التنوير".