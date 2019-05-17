شريف عامر: هذا ما قاله جندي إسرائيلي عن عادل إمام

عمرو محمد
كشف الإعلامي شريف عامر، عن الحديث الذي دار بينه وبين جندي إسرائيلي خلال تغطية "عامر" للانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وقال "عامر"، خلال تدوينة له على موقع "تويتر": "خلال تغطيتي للانتفاضة الفلسطينية الثانية عطلني جندي احتلال إسرائيلي وقال لي شكلك مش مصري، فقمت بالرد عليه وقلت له نعم!، فقال لي الجندي الإسرائيلي، تعرف عادل إمام، فرديت عليه بأنه: "ساكن في الشارع اللي جنبي ".
واختتم تدوينته حيث أكد على أن "الفن قوة"، وعادل إمام في الفن قوة عظمى يعترف بها العدو والحبيب.
قبل أن يضيف في أخري: "و بنفس المناسبة ؛ في أماكن لها طبيعة عربية او دولية ( غرف اخبار القنوات مثلا ).خلال نقاشات الشغل نسخن و نختلف حول حدث سياسي، يصادف بعدها مثلا عرض لمسرحية المشاغبين، تلاقي كل شاشات القاعة عليها و الناس بتضج من الضحك، كنت ساعتها اقف اتفشخر ببهجت الأباصيري . "
ويحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده في يوم 17 مايو، من كل عام، وسط تهاني كبري من الوسط وخارج الوسط.
ظهر11:56 ص
فجر
03:27
شروق
05:03
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:50
عشاء
20:20