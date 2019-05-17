شريف عامر: هذا ما قاله جندي إسرائيلي عن عادل إمام

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عادل إمام

عامر

اسرائليلي

كشف الإعلامي شريف عامر، عن الحديث الذي دار بينه وبين جندي إسرائيلي خلال تغطية "عامر" للانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وقال "عامر"، خلال تدوينة له على موقع "تويتر": "خلال تغطيتي للانتفاضة الفلسطينية الثانية عطلني جندي احتلال إسرائيلي وقال لي شكلك مش مصري، فقمت بالرد عليه وقلت له نعم!، فقال لي الجندي الإسرائيلي، تعرف عادل إمام، فرديت عليه بأنه: "ساكن في الشارع اللي جنبي ".

واختتم تدوينته حيث أكد على أن "الفن قوة"، وعادل إمام في الفن قوة عظمى يعترف بها العدو والحبيب.

قبل أن يضيف في أخري: "و بنفس المناسبة ؛ في أماكن لها طبيعة عربية او دولية ( غرف اخبار القنوات مثلا ).خلال نقاشات الشغل نسخن و نختلف حول حدث سياسي، يصادف بعدها مثلا عرض لمسرحية المشاغبين، تلاقي كل شاشات القاعة عليها و الناس بتضج من الضحك، كنت ساعتها اقف اتفشخر ببهجت الأباصيري . "

ويحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده في يوم 17 مايو، من كل عام، وسط تهاني كبري من الوسط وخارج الوسط.


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