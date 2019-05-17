الأهلى راحة سلبية من التدريبات

17 مايو 2019 - 10:11 ص

منح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم، على أن يستأنف تدريباته غدًا في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي والمقرر لها لها 21 مايو الجاري.

ويرى الجهاز الفنى أن تلك المباراة من أهم مباريات للحفاظ على بطولة الدورى الممتاز التى دخلت مراحلها الحاسمة حيث يلعب الأهلى مع الإسماعيلى ثم المقاولون العرب ويتبقى له مباراة وحيدة أمام الزمالك ستُقام بنسبة كبيرة عقب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل.