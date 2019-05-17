تفاصيل جديدة عن الابن الذي قتل والده وزوجته بالسلام

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قتل حارس وزوجته

أثبتت تحريات المباحث فى واقعة قتل شاب لوالده وزوجته بالسلام، أن المتهم أقدم على الجريمة بسبب خلافات أسرية كما أثبتت كاميرات المراقبة أن الشاب أغلق باب الشقة على والده وزوجته قبل الحادث بدقائق.

أحداث الواقعة تعود عندما وردت معلومات لقسم أول السلام، تفيد بنشوب حريق بغرفة نتج عنه مصرع حارس وزوجته ربة منزل، 55 سنة، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق بذراعه اليمنى.

وكشفت التحريات،  أن وراء ارتكاب الواقعة ابن حارس العقار، وبضبطه أقر بارتكاب الجريمة لوجود خلافات مادية بينه ووالده، فقرر الانتقام منه، حيث تعدى على الأب والزوجة باستخدام عصا خشبية، وسكب سائل الكيروسين عليهما وفتح أسطوانة البوتاجاز، وأضرم النيران بهما، وأكد أن إصابته حدثت أثناء ارتكابه الواقعة.


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