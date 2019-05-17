الزمالك يخوض أول مران له بالمغرب

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الزمالك

المغرب،

مران

بركان

يخوض فريق الزمالك أول تدريباته الجماعية بالمغرب اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل.

وكانت بعثة الزمالك غادرت مطار القاهرة مساء أمس، استعدادًا لإراحة اللاعبين قبل الخوض في التدريبات لتلك المواجهة.

يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب، يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.


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