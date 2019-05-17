  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

غرامة 1.2 مليار دولار على 5 بنوك عالمية.. هذه هي الأسباب

أرشيفية

السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة

تويتر

صورة البطريرك صفير تضيء برج خليفة.. هذه هي الحقيقة

الــ "اف 16" تدخل حرب سيناء

بالفيديو.. لحظة سقوط مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا

ارشيفية ــ قتل طفل

مفاجأة في قتل واغتصاب طفل على يد ابن خاله بالدقهلية

مفيد

إعلامي شهير يطالب بتدريس "الجنس" في المدارس

الملك سلمان

السعودية تحدد قيمة رسوم "الإقامة المميزة" للوافدين

الرئيس ورئيس نادي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

حازم صلاح أبو إسماعيل

مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

عادل امام

رسالة غريبة من إسرائيل للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

بشأن نهائي الكونفدرالية

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

الرياضة

الرئيس ورئيس نادي الزمالك
الرئيس ورئيس نادي الزمالك

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رئيس "نهضة بركان" يحرج رئيس الزمالك برد ناري

#

الزمالك يدعو السيسى لحضور نهائي الكونفدرالية

#

"الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

#

شاهد: لحظة تقديم استقالة بوتفليقة من رئاسة الجزائر

الرئيس

الزمالك

الكونفدرالية

أعلن رئيس نادي الزمالك عن نص رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعوته لحضور نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة "الإياب" بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم 26 مايو الجاري، على إستاد برج العرب.

وقال المستشار مرتضى في تصريحات صحفية:" وجهنا رسالة لرئيس الجمهورية من أجل حضور المباراة الهامة، حيث سيتم حصول فريق مصري على أول بطولة أفريقية في عهده، وبصفته أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي.

ويلتقي الفريق الأبيض "الزمالك"، أمام نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالرباط.

وتوجه نادي الزمالك إلى المغرب أمس، الخميس، ويرأس البعثة، إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، ويرافقها أيضا الثنائي أحمد جلال إبراهيم، واللواء علاء مقلد، عضوي مجلس الإدارة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الإفتاء": "اللعب على اللي يشيل" في الكرة حرام شرعًا
» السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة
» طلاب يؤدون الامتحانات على الأرض بعاصمة عربية
» مدرب شهير يتوعد من قام بتصويره أثناء شرب "شيشة"
» إعلامي شهير يطالب بتدريس "الجنس" في المدارس
» أدوية جديدة تهزم السرطان.. تعرف عليها
» إيران تطالب المجتمع الدولي بأمر غريب بشأن الاتفاق النووي
» "معروف" حكما للديربي التونسي
» أحذر.. الحشرات تدخل في صناعة زبادي الفراولة
» مطربة سعودية شهيرة تثيرالغضب برقصها بملابس عارية وقراءة القرآن
» تفاصيل ليلة مرعبة فى البساتين

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة