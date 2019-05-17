مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

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الإخوان

تن

الديهى

صلاح أبو إسماعيل



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن والد حازم صلاح أبو إسماعيل ،كان يمثل ذراع الإخوان داخل الأزهر الشريف، خاصة أنه عمل مديرًا لمكتب شيخ الأزهر، كما أنه كان نُجم في دورات مجلس النواب في الفترة منذ عام 1976حتي 1996.

وأضاف الديهي" مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"،: أن "والد صلاح أبو إسماعيل قام بالتكفير العلني للرئيس الراحل أنور السادات تحت قبة البرلمان".

وتابع "الديهي "، أن حازم صلاح أبو إسماعيل ولد في 16 يونيو عام 1961 بمحافظة الجيزة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة،و لقب بـ"شيخ المحرضين" لأنه كان يتطاول على الجميع، ويتمتع بحجم كبير من الكبر، حيث خسر كل شئ في لحظة نتيجة كذبه وتزويره وبلطجته".

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