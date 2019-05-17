شاهد.. أول ظهور إعلامي لصاحب فيديو "ياعم أنا مسيحي"

17 مايو 2019 - 09:28 ص





أكد محمد المرشدي صاحب فيديو "ياعم أنا مسيحي"، في أول ظهور إعلامي له أنه كان يريد تسجيل الفيديو العام الماضي، حيث يمر على الأشخاص الذين يوزعون وجبات إفطار على المواطنين وقت الإفطار في شهر رمضان ويقول لهم إنه مسيحي ويرصد رد فعلهم.



وأضاف "المرشدي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مع الإعلامية ريهام الديب، بأنه لم يتمكن من فعل ذلك العام الماضي، وعرض الفكرة على صديقه عبد الرحمن هذا العام، فوافق على الفور وقاموا بتنفيذها.



وأشار إلى أنهم ذهبوا للعديد من الأماكن لكي يروا الروح التي ظهرت في الفيديو، موضحا أنهم رصدوا أيضا ردود فعل الأطفال، وكانوا يقولون "وإيه يعني إنك مسيحي"، مشددا على أنهم لم يرصدوا تعليقًا سلبيًا واحدًا أثناء هذه التجربة.

