شاهد.. "عبدالعال" يكشف سر لأول مرة عن صوم رمضان

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تن

شهر رمضان

رضا عبد العال



أكد المحلل الرياضي رضا عبدالعال لاعب نادي الأهلي و الزمالك السابق، أنه كان يرفض الأوامر التي توجه له من المدربين بشأن إفطاره خلال شهر رمضان .

وأضاف "عبدالعال"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام "المذاع علي فضائية "تن":" مفيش مدرب جه في نادي الزمالك إلا أما قالي أفطر في رمضان ،وأنا كنت بفطر لكن مش بحب الأوامر ، دلوقتي بصوم بالعافية".

و تابع ، بأن جميع المدربين الذين جاءوا لتدريب لاعبي نادي الزمالك كانوا يطلبون منهم لأن يفطروا خلال شهر رمضان .

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