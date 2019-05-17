شاهد.. "عبدالعال" يكشف سر لأول مرة عن صوم رمضان

17 مايو 2019 - 09:21 ص





أكد المحلل الرياضي رضا عبدالعال لاعب نادي الأهلي و الزمالك السابق، أنه كان يرفض الأوامر التي توجه له من المدربين بشأن إفطاره خلال شهر رمضان .



وأضاف "عبدالعال"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام "المذاع علي فضائية "تن":" مفيش مدرب جه في نادي الزمالك إلا أما قالي أفطر في رمضان ،وأنا كنت بفطر لكن مش بحب الأوامر ، دلوقتي بصوم بالعافية".



و تابع ، بأن جميع المدربين الذين جاءوا لتدريب لاعبي نادي الزمالك كانوا يطلبون منهم لأن يفطروا خلال شهر رمضان .



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