شاهد.. مفاجأة مدوية تكشف السر الحقيقي لطلاق سمية الخشاب

17 مايو 2019 - 09:15 ص





كشفت الفنانة سمية الخشاب ،عن أسرار تذكرها لأول مرة حول أزمتها مع زوجها السابق أحمد سعد ، مؤكدة أن عائلتها كانت معترضة علي زواجها من المطرب أحمد سعد .



وأضافت "الخشاب"، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة "المذاع علي فضائية "القاهرة و الناس"، أن زواجها من المطرب أحمد سعد غلطة تعتذر لنفسها عليها .



وأوضحت "الخشاب"، أن الفنان عمرو سعد شقيق المطرب أحمد سعد ، كان ينصحها دائما بالطلاق لآنه كان يخشي علي سمعته في وسائل الإعلام من المشاكل التي تحدث بينهما.



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