  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:37 ص
بحث متقدم
سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

غرامة 1.2 مليار دولار على 5 بنوك عالمية.. هذه هي الأسباب

أرشيفية

السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة

تويتر

صورة البطريرك صفير تضيء برج خليفة.. هذه هي الحقيقة

الــ "اف 16" تدخل حرب سيناء

بالفيديو.. لحظة سقوط مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا

ارشيفية ــ قتل طفل

مفاجأة في قتل واغتصاب طفل على يد ابن خاله بالدقهلية

مفيد

إعلامي شهير يطالب بتدريس "الجنس" في المدارس

الملك سلمان

السعودية تحدد قيمة رسوم "الإقامة المميزة" للوافدين

الرئيس ورئيس نادي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

حازم صلاح أبو إسماعيل

مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

عادل امام

رسالة غريبة من إسرائيل للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

شاهد.. مفاجأة مدوية تكشف السر الحقيقي لطلاق سمية الخشاب

الصفحة الأخيرة

احمد سعد وسمية الخشاب
احمد سعد وسمية الخشاب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السعودية تكشف عن مفاجأة محزنة حدثت أمس

#

أحمد سعد يكشف عن عدد صادم لزيجات سمية الخشاب

#

أحمد سعد: "اتسرقت من سمية الخشاب"

#

أحمد سعد يرد على هجوم سمية الخشاب بتصريحات"جارحة"

بسمة وهبة

القاهرة و الناس

طلاق

عمرو سعد

سمية الخشاب



كشفت الفنانة سمية الخشاب ،عن أسرار تذكرها لأول مرة حول أزمتها مع زوجها السابق أحمد سعد ، مؤكدة أن عائلتها كانت معترضة علي زواجها من المطرب أحمد سعد .

وأضافت "الخشاب"، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة "المذاع علي فضائية "القاهرة و الناس"، أن زواجها من المطرب أحمد سعد غلطة تعتذر لنفسها عليها .

وأوضحت "الخشاب"، أن الفنان عمرو سعد شقيق المطرب أحمد سعد ، كان ينصحها دائما بالطلاق لآنه كان يخشي علي سمعته في وسائل الإعلام من المشاكل التي تحدث بينهما.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الإفتاء": "اللعب على اللي يشيل" في الكرة حرام شرعًا
» السجن مدى الحياة لأطباء الإجهاض في هذه الدولة
» طلاب يؤدون الامتحانات على الأرض بعاصمة عربية
» مدرب شهير يتوعد من قام بتصويره أثناء شرب "شيشة"
» إعلامي شهير يطالب بتدريس "الجنس" في المدارس
» أدوية جديدة تهزم السرطان.. تعرف عليها
» إيران تطالب المجتمع الدولي بأمر غريب بشأن الاتفاق النووي
» "معروف" حكما للديربي التونسي
» أحذر.. الحشرات تدخل في صناعة زبادي الفراولة
» مطربة سعودية شهيرة تثيرالغضب برقصها بملابس عارية وقراءة القرآن
» تفاصيل ليلة مرعبة فى البساتين

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة