مطربة شهيرة تكشف إصابتها بعاهة مستديمة بسبب مقلب رامز جلال

كشفت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، عن إصابتها اصابة خطيرة في الاحبال الصوتية بسبب وقوعها ضحية لمقلب الفنان رامز جلال.

وقالت "عبدالنور" لبرنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على قناة "إم بي سي":" ان واقعة اصابتها كانتت عام 2012، مشيرة الى ان سبب الإصابة يعود بالأساس لصراخها الشديد، في برنامج "رامز ثعلب الصحراء" الذي كان يعرض في وقتها.

وأشارت إلى أن أحبالها الصوتية، أصبحت "حساسة" جدًا ونجم عن الإصابة "بحة" في صوتها استمرت منذ ذلك الوقت وحتى هذا الحين.