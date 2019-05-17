» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 35

طنطا 18 34

دمنهور 18 26

الإسكندرية 17 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 25

السلوم 14 31

سيوة 16 33

بورسعيد 18 28

دمياط 18 27

الزقازيق 21 38

الإسماعيلية 18 35

السويس 21 35

العريش 22 32

رفح 21 31

رأس سدر 23 34

نخل 15 37

نويبع 21 37

طابا 22 38

كاترين 18 32

الطور 23 38

شرم الشيخ 26 38

الغردقة 26 38

مرسى علم 26 37

الفيوم 21 35

بني سويف 21 35

المنيا 21 36

أسيوط 21 37

سوهاج 22 38

قنا 23 41

الأقصر 26 43

أسوان 27 43

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 26 41

شلاتين 25 34

أبورماد 26 33

حلايب 27 32

رأس حدربة 27 31