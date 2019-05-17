الفيضانات تخلّف 15 قتيلًا في العاصمة المالية "باماكو"

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لقي 15 شخصًا مصرعهم بسبب أمطار غزيرة شهدتها العاصمة المالية الخميس.
وأفادت وكالة الأنباء المالية الرسمية- نقلا عن بيان للحكومة المالية- أن الأمطار خلفت 15 قتيلا كحصيلة أولية، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
وتوافدت فرق البحث والإنقاذ إلى مختلف الأحياء المتضررة بالعاصمة باماكو، وعقد المنتدى الوطني للحد من مخاطر الكوارث، اجتماعا طارئا، برئاسة مشتركة للوزراء المكلفين بالأمن، والحماية المدنية، والتضامن، ومحاربة الفقر، والصحة والشؤون الاجتماعية، والبيئة والصرف الصحي، والتنمية المستدامة.

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