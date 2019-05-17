الفيضانات تخلّف 15 قتيلًا في العاصمة المالية "باماكو"

17 مايو 2019 - 02:30 ص

لقي 15 شخصًا مصرعهم بسبب أمطار غزيرة شهدتها العاصمة المالية الخميس.



وأفادت وكالة الأنباء المالية الرسمية- نقلا عن بيان للحكومة المالية- أن الأمطار خلفت 15 قتيلا كحصيلة أولية، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

