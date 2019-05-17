» السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن "الأشقاء القطريين"

17 مايو 2019 - 02:10 ص

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن ترحيبها بقدوم «الأشقاء» القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.



ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا جديدا ترحب فيه بقدوم «الأشقاء» القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم.



وأوضحت الوزارة السعودية أن هذا البيان يأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، باستثناء «الأشقاء» القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة، لأداء مناسك العمرة.



وفي السياق نفسه، سبق أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابطا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الوزارة أعلنت أن «الرابط الجديد هو»https://qtumra.haj.gov.sa«لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة».



وتابعت وزارة الحج والعمرة أنها أعلنت الرابط الجديد «وذلك نظرا لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة».

