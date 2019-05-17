  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:00 ص
بحث متقدم
الاعتكاف

7 شروط للاعتكاف فى رمضان

البرلمان المصري

الأولى منذ 3 سنوات.. تفاصيل زيارة مسئول بالكونجرس إلى مصر

الملك سلمان

بعد حجبها رابط الحج.. قرار مفاجئ من الملك سلمان تجاه قطر

الدولار اليوم

بعد تراجع «الدولار».. هل تنخفض أسعار السلع فى السوق المصرية؟

محمود شعبان لـ"المصريون": الأوضاع بالسجون مفزعة

القبض على محمود شعبان صاحب مقولة "هاتولي راجل"

اغتصاب جماعي- أرشيفية

لمدة يومين متتاليين.. اغتصاب جماعي لفتاة في نهار رمضان

القوات البحرية

القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

قتل (تعبيرية)

ذبح فنان شهير داخل منزله

العباس البشير

مفاجأة في تفاصيل هروب شقيق "البشير" إلى تركيا

أرشيفية

مصر تطالب قطر بالتوقف عن هذا الأمر فورًا

بعد تعرضها للقرصنة.. «watch it» تطلق خدماتها مجانًا

الصفحة الأخيرة

watch it
watch it

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تتعرض لوعكة صحية

#

أسرار جديدة عن حادثة الطالبة "مريم" في بريطانيا

#

إصابة فنانة شهيرة بوعكة صحية .. وبسمة وهبة تطلب الدعاء لها

#

محافظ أسيوط يزور الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي

أعلنت منصة برنامج watch it للمحتوى الإعلامي الرقمي أنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل شهر رمضان المعظم تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل، مشيرة إلى أنه تزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في امن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي.

وقالت إدارة المنصة في بيان رسمي، عن إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم تقدم المنصة الرقمية Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» خطيبة خاشقجي: أشعر كأني في كابوس
» الأهلي يتخطى إنبي بهدفي «الشحات» و«مروان»
» سمية الخشاب ترد على «زواجها» من خالد يوسف
» للمرة الـ17.. النصر بطلًا للدوري السعودي
» بيان "سلفي" مصري تعليقًا على تهديد أمن السعودية
» أمم أفريقيا 2019.. أين يقع المدرج الطائر؟
» بالصور.. «ساويرس» يصلح بين محمد رمضان وبشرى
» اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
» «الإفتاء»: هذا الأمر في كرة القدم يعد «قمار وميسر»
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على إنبي
» «الرئاسة الفرنسية»: ماكرون يلتقي حفتر الأسبوع المقبل

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة