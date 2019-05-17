بعد تعرضها للقرصنة.. «watch it» تطلق خدماتها مجانًا

17 مايو 2019 - 12:24 ص

أعلنت منصة برنامج watch it للمحتوى الإعلامي الرقمي أنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل شهر رمضان المعظم تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل، مشيرة إلى أنه تزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في امن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي.

وقالت إدارة المنصة في بيان رسمي، عن إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم تقدم المنصة الرقمية Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.