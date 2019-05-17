  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:00 ص
بحث متقدم
الاعتكاف

7 شروط للاعتكاف فى رمضان

البرلمان المصري

الأولى منذ 3 سنوات.. تفاصيل زيارة مسئول بالكونجرس إلى مصر

الملك سلمان

بعد حجبها رابط الحج.. قرار مفاجئ من الملك سلمان تجاه قطر

الدولار اليوم

بعد تراجع «الدولار».. هل تنخفض أسعار السلع فى السوق المصرية؟

محمود شعبان لـ"المصريون": الأوضاع بالسجون مفزعة

القبض على محمود شعبان صاحب مقولة "هاتولي راجل"

اغتصاب جماعي- أرشيفية

لمدة يومين متتاليين.. اغتصاب جماعي لفتاة في نهار رمضان

القوات البحرية

القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

قتل (تعبيرية)

ذبح فنان شهير داخل منزله

العباس البشير

مفاجأة في تفاصيل هروب شقيق "البشير" إلى تركيا

أرشيفية

مصر تطالب قطر بالتوقف عن هذا الأمر فورًا

بعد تراجع «الدولار».. هل تنخفض أسعار السلع فى السوق المصرية؟

آخر الأخبار

الدولار اليوم
الدولار اليوم

حسن علام

أخبار متعلقة
#

تعرف على إجراءات الحكومة لتنشيط البورصة

#

الغرف التجارية تكشف أمرا هاما عن ارتفاع أسعار السلع

#

«بورصة السلع الحاضرة».. ماذا يستفيد المواطن من إنشائها؟

#

تراجع جديد في أسعار الذهب

الأسعار

الدولار

البنوك

الجنية

المنتجات

«هل تنخفض أسعار السلع والمنتجات بعد هبوط الدولار؟»، سؤال برز عقب الانخفاض غير المسبوق في سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرًا، بعدما انخفض إلى ما دون الـ 17 جنيهًا.

وشهدت أسعار الدولار تراجعًا في البنوك وشركات الصرافة، الخضراء بنحو 72 قرشًا منذ 27 ديسمبر 2018، ما اعتبره خبراء يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد وجاذبية مناخ الاستثمار المصري.

وقال إبراهيم خليف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن تراجع الدولار يأتي "نتيجة للإجراءات الاقتصادية والنجاح الذي حققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ولولا هذا الإجراءات ما حدث تراجع ولواصل الارتفاع".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "أسعار السلع والمنتجات ستشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار الدولار"، مرجحًا أن "العملة الخضراء" ستتراجع إلى 13 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن "سعر صرف الدولار يشهد تراجعًا منذ فترة، وعلى الرغم من ذلك لم ينتج عنه تراجع في أسعار السلع المختلفة، ما يعني أن التراجع لن يؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، كما يأمل البعض".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف الدمرادش، أن "المستوردين لا يروا أسباب اقتصادية مقنعة للهبوط في سعر الدولار، ما يدفعهم إلى عدم تخفيض الأسعار"، متابعًا: "إذا حديث انخفاض حاد في أسعار ،الدولار كأن ينخفض إلى 15 جنيهًا على سبيل المثال، وقتها سيسعى المستوردون إلى تخفيض الأسعار".

الخبير الاقتصادي أشار إلى أن "التوقعات المستقبلية للمستوردين بشأن سعر الدولار أقوى من الواقع، متوقعًا أن يرتفع الدولار مجددًا خلال الفترة المقبلة، "ومع ذلك نتمنى أن لا يحدث ذلك".

من جانبه، قال الدكتور عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "هناك تأثيرًا كبيرًا من المتوقع أن يحدثه انخفاض الدولار على الأسعار خاصة المتعلقة بالسلع الأساسية، مثل الذرة الصفراء التي تدخل في صناعة الأعلاف وغيرها، حيث تستورد مصر منها بأكثر من 2 مليار جنيه وهبوط الدولار يعني انخفاض سعرها".

وأضاف: "كذلك القمح والأرز بعد تقليص الرقعة المزروعة له كثفنا من استيراده، وسيؤثر انخفاض سعر الدولار على أسعاره، إلى جانب قطع الغيار المستوردة ومعظم السلع".

وتابع: "لضمان تأثير هذا الانخفاض الكبير للأسعار، يجب أن يكون هناك ثبات واستمرار في سعر العملة الخضراء، حتى تكون الدورة التجارية قد تمت ولا يوجد مبرر للتجار لعدم خفض الأسعار".

وأشار إلى أن "سبب تراجع سعر الدولار ووصوله إلى 16.99 يرجع إلى السياسة التي يتبعها البنك المركزي، والتي تنبع عن رغبة منه في تقليل الأسعار وانخفاض نسبة التضخم، لاسيما بعد زيادة احتياطي النقد الأجنبي لديه".

ولفت إلى أن "ما يؤكد ذلك هو سعر الدولار في الموازنة الجديدة والمحدد بـ 17.46 جنيه، فلو كان سعره هبط بسبب ارتفاع معدل الصادرات وهبوط الواردات، فلم لم تثبته الحكومة في الموازنة الجديدة عند 17 جنيها؟"، موضحًا أن قطاع السياحة قد يكون سبب مباشر في انخفاض سعر الدولار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» خطيبة خاشقجي: أشعر كأني في كابوس
» الأهلي يتخطى إنبي بهدفي «الشحات» و«مروان»
» سمية الخشاب ترد على «زواجها» من خالد يوسف
» للمرة الـ17.. النصر بطلًا للدوري السعودي
» بيان "سلفي" مصري تعليقًا على تهديد أمن السعودية
» أمم أفريقيا 2019.. أين يقع المدرج الطائر؟
» بالصور.. «ساويرس» يصلح بين محمد رمضان وبشرى
» اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
» «الإفتاء»: هذا الأمر في كرة القدم يعد «قمار وميسر»
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على إنبي
» «الرئاسة الفرنسية»: ماكرون يلتقي حفتر الأسبوع المقبل

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة