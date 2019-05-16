» بيان "سلفي" مصري تعليقًا على تهديد أمن السعودية

16 مايو 2019 - 11:16 م

أصدر الدعوة السلفية بيانا أدانت فيه العمليات الإرهابية التي استهدفت اربع سفن تجارية في الإمارات والهجوم الإرهابي في السعودية.

وقالت الدعوة السلفيثة في بيانها، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة حادث تخريبٍ لأربع سفنٍ تجارية مِن بينها ناقلتي بترول سعوديتين، ثم شهد خط أنابيب بترولي سعودي عملية استهداف مِن طائرة بدون طيارٍ، وهذه أعمال لا تقع إلا مِن أعداء الأمة العربية والإسلامية، والذين يهمهم ضرب استقرار البلاد الإسلامية واستنزاف ثرواتها، وإنهاك قوتها بجرها إلى حروب وقودها الثروات المادية والكوادر البشرية".

وأضاف البيان:"بيد أن الأعداء يضربون أحيانًا بأيديهم المباشرة، وأحيانًا يستعملون بعض أصحاب الأهواء، كالشيعة الصفويين الإيرانيين وأذرعهم التي طوَّقت العالم السُّني مِن قوات الحشد الشعبي الشيعي في العراق إلى حزب الله في الشام ثم الحوثيين في الجنوب"..

وأضاف :"قد أعلن بعض قادة الحوثيين مسئوليتهم عن استهداف خط أنابيب البترول السعودي، وهم بذلك يثبتون يومًا بعد آخر أن الشيعة الذين تجرأوا على سب صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمهات المؤمنين لن يرقبوا في أي مؤمنٍ بعد هؤلاء الأفاضل إلًّا ولا ذمة".

وتابع :"أن إيران تنشئ ميلشيات في كل بلدٍ تدخله تحت شعارات براقة، مثل: الجهاد ضد إسرائيل، ولكنها فقط ليست إلا مخالب قطٍّ لترويع بلاد السُّنة، ومحاولة إجبارها على الدوران في فلك إيران".

واختتمت الدعوة السلفية بيانها:"إننا نعيش في مرحلةٍ حرجةٍ تجري فيها في كواليس السياسة العالمية الكثير مِن التحركات "المريبة"، والتي تدعو المحللين والخبراء للتكهن بأشياء كلها لا تصب في مصلحة الأمة حاضرًا ومستقبلًا؛ مما يستدعي مِن جميع الساسة والدعاة والمصلحين في كل بلاد المسلمين أن يستثمروا شهر رمضان المبارك في بثِّ الكثير مِن المعاني التي تحتاجها الأمة في كل وقتٍ؛ لا سيما في أوقات الأزمات والفتن".