  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:30 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وإنبي

القوات البحرية

القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

قتل (تعبيرية)

ذبح فنان شهير داخل منزله

سفينة

أول فيديو من تحت الماء للأضرار التي لحقت بالسفن السعودية

العباس البشير

مفاجأة في تفاصيل هروب شقيق "البشير" إلى تركيا

النائبة

نائبة لبنانية مسلمة تشرب القهوة على الهواء في نهار رمضان

أرشيفية

مصر تطالب قطر بالتوقف عن هذا الأمر فورًا

بالفيديو.. دعوي محكمة تهدد "فيس بوك" بغرامات باهظة

لهذا السبب.. فيسبوك يحذف 265 حسابًا إسرائيليًا

السعودية

أوامر ملكية بإطلاق سراح هؤلاء السجناء في السعودية

ترامب

ترامب: لا آمل حربًا ضد إيران

ذبح فنان شهير داخل منزله

آخر الأخبار

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مشاهد مؤثرة من تشييع جثمان فنان شهير

#

وفاة نجل فنان شهير بشكل مفاجئ

#

وفاة الفنان القدير محمود الجندي

#

العثور على زوجة شاعر شهير مقتولة داخل شقتها

العراق

ذبح

منزله

فنان شهير

اغتال مسلحون مجهولون الفنان العراقي فارس حسن، اليوم الخميس، عندما طعنوه بالسكاكين في الرقبة داخل منزله بمحافظة النجف.

ونقلت صحيفة "ناس" العراقية عن مصدر أمني، أن الفنان فارس حسن وهو ملحن موسيقي ”تعرض إلى طعنات بالسكاكين عندما دخلت عصابة غير معروفة إلى منزله، مما أدى إلى وفاته بالحال“.

وأضاف المصدر أن "الشرطة وصلت سريعًا مكان الحادث وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساته، مشيرًا أن ما حدث جريمة قتل متعمد".

وبحسب المصدر، فإن ”الفنان كان يشارك في الفعاليات المجتمعية ويلحن الأغاني للمطربين، فضلًا عن عمله في وزارة التربية“.

ويتزامن مقتل الفنان مع جدل يدور في محافظة النجف بشأن قانون ”القدسية“ الذي كان من المفترض أن يوافق عليه مجلس المحافظة، لكنه تراجع بعد ضغط شعبي، ويهدف القانون إلى فرض توجيهات صارمة بشأن الحياة الفنية العامة.

وقبل ثلاثة أشهر اغتال مسلحون مجهولون الروائي والكاتب علاء مشذوب في محافظة كربلاء، ولم تتوصل الشرطة لغاية الآن إلى الجهة التي اغتالت الفنان.

ومنذ منتصف العام الماضي، اجتاحت العراق موجة اغتيالات عنيفة ضد شخصيات مجتمعية وفنانين ومشاهير، أبرزهم صاحبة مركز باربي للتجميل وسط بغداد رفيف الياسري، والموديل تارة فارس، فضلًا عن مشذوب في محافظة كربلاء.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمم أفريقيا 2019.. أين يقع المدرج الطائر؟
» بالصور.. «ساويرس» يصلح بين محمد رمضان وبشرى
» اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
» «الإفتاء»: هذا الأمر في كرة القدم يعد «قمار وميسر»
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على إنبي
» «الرئاسة الفرنسية»: ماكرون يلتقي حفتر الأسبوع المقبل
» شاهد.. عقد قران ثلاثة من أبناء الشيخ محمد بن راشد
» تراجع جديد في أسعار الذهب
» بـ"موس حلاقة".. طالب يمزق وجه زميله في الوراق
» السعودية تعلن استئناف ضخ النفط من محطتي الرياض
» سبب غريب وراء مفاوضات ريال مدريد مع «صلاح»

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة