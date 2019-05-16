القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، جاهزية القوات البحرية على حماية ثروات مصر المعدنية والنفطية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وقال "الرفاعى"، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "مصر الأولى"، إنه جرى تدشين ثالث غواصة مصرية ألمانية حديثة بالإضافة إلى تدشين الفرقاطة المصرية "المعز 981"، لدعم القوات البحرية في تأمين السواحل المصرية والأهداف النفطية والمعدنية داخل المياه المصرية، ومواكبة التطور على مستوى العالم فيما يتعلق بالقوات البحرية.

وأعلنت القوات المسلحة أنه في إطار استكمال جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي 54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.



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