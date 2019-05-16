» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على إنبي

16 مايو 2019 - 10:55 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على إنبي، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.