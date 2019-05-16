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ضبط 50 عبوة "إسبراي" حارق قبل تهريبها بمطار القاهرة

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مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

محمود ابو سعد

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، اليوم الخميس، من ضبط محاولة تهريب 50 عبوة اسبراي حارق للعين محظور حيازتها أو استيرادها لخطورتها على الصحة وحياة المواطنين

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين رحلة الخطوط التركية القادمة من استانبول، إشتبه عصام محمدين مدير الجمرك التفتيش فى راكب مصرى قادم من فرانكفورت ترانزيت القاهرة، وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من فاطمة عبدة وأشرف عبد الحميد مأمورى الجمرك تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود 50 عبوة سيلف ديفنس اسبراى حارق للعين مخبأة داخل كرتونة شيكولاتة، وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 33 لسنة 2019 وحجز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


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