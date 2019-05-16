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مقتل سائق على يد زوجته بحلوان بسبب خلافات عائلية

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شهدت مدينة حلوان، جريمة مأساوية، بعدما أقدمت ربة منزل على قتل زوجها، بمعاونة نجلها، بسبب خلافات عائلية.

وتلقى المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول المدعو "أحمد إبراهيم حامد "، 62 سنة، سائق ومقيم بمدينة الشمس، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته، وتدعى "رضا. م"، 56 سنة، صاحبة محل مواد تموينية، ومقيمة بذات العنوان، ونجله "إبراهيم" 28 سنة، محاسب، ومقيم نفس العنوان، وذلك بسبب محاولة المتوفى إلغاء توكيل عام محرر للأولى ونجلها.

وبمناقشتهما ظهرت عليهما علامات الريبة والقلق، وبالضغط عليهما اعترفا بارتكابهما الجريمة والقيام بقتله بسبب خلافات عائلية سابقة.

على الفور تم ضبط المتهمان وتسليمهم لوحدة مباحث القسم، لبدء التحريات وتكثيف الجهود في كشف ملابسات الواقعة.

تحرر عن ذلك محضر رقم 13648 لسنة 2019، وتباشر النيابة التحقيقات.


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