لهذا السبب.. فيسبوك يحذف 265 حسابًا إسرائيليًا

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قالت شركة فيسبوك، اليوم الخميس، إنها حذفت 265 من الحسابات والصفحات والمجموعات والأحداث المرتبطة بإسرائيل على فيسبوك وانستجرام بسبب ما وصفته بأنه "سلوك زائف" يستهدف المستخدمين في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تقوم بها فيسبوك لمعالجة المخاوف بشأن ثغرات الخصوصية وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت فيسبوك إن النشاط "الزائف" نشأ في إسرائيل وركز على نيجيريا والسنغال وتوجو وأنجولا والنيجر وتونس وكذلك على أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وقال ناثانيل جليتشر المسؤول عن سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك في بيان"استخدم الأشخاص وراء هذه الشبكة حسابات مزيفة لإدارة صفحات ونشر محتوى وزيادة المشاركة بشكل مصطنع".

وحدد مجموعة أرخميدس الإسرائيلية كمصدر لبعض الأنشطة، وقال جليتشر "هذه المؤسسة وجميع الشركات التابعة لها محظورة الآن من فيسبوك وقد تم إصدار خطاب إيقاف".

ولم يتسن الوصول إلى مجموعة أرخميدس لطلب التعقيب، وقال جليتشر إن مجموعة أرخميدس لديها 65 حسابا و161 حسابا و12 حدثا على فيسبوك وأربعة حسابات على انستجرام. ويتابع نحو 2.8 مليون حساب صفحة أو أكثر من هذه الصفحات.


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