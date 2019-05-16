  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

صور.. السيسي يشارك في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وإنبي

تقرير ألماني: "انفجار البطرسية" وراء فساد العلاقات بين مصر وقطر

مصر تطالب قطر بالتوقف عن هذا الأمر فورًا

بالفيديو.. دعوي محكمة تهدد "فيس بوك" بغرامات باهظة

لهذا السبب.. فيسبوك يحذف 265 حسابًا إسرائيليًا

السعودية

أوامر ملكية بإطلاق سراح هؤلاء السجناء في السعودية

ترامب

ترامب: لا آمل حربًا ضد إيران

مبارك

مبارك: هذه حقيقة أشرف مروان

تظاهرات الجزائر

إقالة النائب العام ومدير "قمع الفساد" بالجزائر

معركة بتونس حول عيد ميلاد "بن علي"

أول تعليق من محامي "بن علي" بعد تلميحات عودته

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا

سفير مصر لدى لندن يلتقي وزير التجارة الدولية البريطاني

آخر الأخبار

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

حسن علام_متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير الخارجية السعودية يستقبل سفير الولايات المتحدة

#

مصر تصدق رسميًا على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية

#

سفير مصر في المملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية

#

رئيس الوزراء يستقبل سفير الكويت في القاهرة

التقى السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، وزير التجارة الدولية البريطاني "ليام فوكس"، وذلك للتحضير للزيارة التي سيقوم بها إلى مصر يوميّ 27 و28 مايو الجاري، حيث سيجري عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديّن.

وأشار السفير طارق عادل إلى أن الزيارة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلديّن من أجل زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر وتنويعها، والنفاذ إلى قطاعات جديدة من الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلديّن، لاسيما الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة.

كما استعرض السفير المصري خلال اللقاء المشروعات العملاقة التي تقام في مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داعياً الشركات البريطانية للمشاركة فيها؛ وذلك بجانب الدعوة للاستثمار في قطاعات التعليم، والصحة، والتصنيع، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الواعدة.

من جانبه، أشار الوزير "فوكس" إلى أن اللقاءات التي يجريها في لندن مع قيادات مجتمع المال والأعمال البريطاني تعكس اهتمامهم بتعزيز استثماراتهم في مصر، نظراً للمقومات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، وأيضاً على خلفية نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي،كما أكد على أنه سينتهز فرصة زيارته إلى مصر للتعرُف على القطاعات والمشروعات التي يمكن أن تساهم فيها بريطانيا بخبراتها وشركاتها.

هذا، وتعتبر بريطانيا المستثمر الأجنبي الأكبر في مصر باستثمارات تراكمية تجاوزت 47.5 مليار دولار أمريكي، وتشهد معدلات التجارة بين البلديّن ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي عام 2018، وبلغت الصادرات المصرية 818 مليون دولار أمريكي، بزيادة 26% عن عام 2017.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الكونجرس يحذر ترامب
» الإمام الأكبر: الأزهر مستعد لتدريب الأئمة المسلمين في بريطانيا
» تشكيل إنبي أمام الأهلي
» 4 حراس مرمى في قائمة الزمالك المتجهة للمغرب
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام إنبي
» «توتى»: أتمنى فوز «صلاح» بدوري أبطال أوروبا
» قتيل وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في حلب السورية
» رئيس جامعة الإسكندرية يحذرمن صفحات مزيفة عبر "الفيس بوك"
» يسرا اللوزي نادمة علي دوري في قبلات مسروقة
» "الخشاب" ترد علي اتهام "البارودي" لها بخطف "سعد"
» جامعة مطروح: تطبيق صارم لمكافحة الغش

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة