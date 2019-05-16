» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام إنبي

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الاهلى

انبى

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتى، تشكيل فريقه لمواجهة إنبى والتى ستقام على ملعب بتروسبورت في العاشرة من مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، على معلول، أيمن أشرف، أحمد فتحى

خط الوسط عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، حسين الشحات ورمضان صبحي

خط الهجوم وليد أزارو


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