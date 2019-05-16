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أوامر ملكية بإطلاق سراح هؤلاء السجناء في السعودية

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أطلقت مديرية سجون منطقة الجوف، شمال غرب السعودية، اليوم الخميس، سراح 146 سجينا من سجناء الحق العام.

وأطلق سراح السجناء إنفاذا لأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف أن لجان العفو بالمنطقة لا زالت مستمرة بأعمالها، لدراسة قضايا السجناء التي ترد تباعا من المحاكم الشرعية وجهات التنفيذ، لدراستها وتطبيق تعليمات العفو بشأنها.

وأشار إلى أن لجنة العفو المركزية بالمنطقة ولجان العفو الفرعية بالمحافظات، باشرت أعمالها بتوجيه من أمير منطقة الجوف فور وصول الأمر الملكي، حرصا من الجميع على أن يكون إطلاق سراح النزلاء في الوقت المحدد لذلك.


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