  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وإنبي

السعودية

أوامر ملكية بإطلاق سراح هؤلاء السجناء في السعودية

ترامب

ترامب: لا آمل حربًا ضد إيران

مبارك

مبارك: هذه حقيقة أشرف مروان

تظاهرات الجزائر

إقالة النائب العام ومدير "قمع الفساد" بالجزائر

معركة بتونس حول عيد ميلاد "بن علي"

أول تعليق من محامي "بن علي" بعد تلميحات عودته

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا

شيخ الأزهر أحمد الطيب

يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه في حالتين

أرشيفية

سقوط طائرة بمطار دبي ومصرع قائدها ومساعده

رامز جلال

رامز في الشلال لـ"أسر ياسين": فتي أحلام المراهقات

قتيل وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في حلب السورية

عرب وعالم

سوريا
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

النيجر.. مصرع 5 جنود في انفجار لغم شمالي البلاد

#

سوريا.. مقتل 9 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة بالرقة

#

مقتل 3 عراقيين بانفجار سيارة مفخخة في الأنبار

#

قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة بجرابلس شمالي سوريا

أسفر انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بمحافظة حلب السورية، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم أفراد من "قوات سوريا الديمقراطية"، حسبما أفاد مجلس منبج العسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المركز الإعلامي للمجلس التابع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد"، ذات الغالبية الكردية)، أن انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة مركزا لشرطة النجدة في المدينة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة وجرح 6 أشخاص آخرين، بينهم طفل.

وأكد بيان صادر عن المركز الإعلامي أن "سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى المكان، وقامت بنقل المصابين إلى المشافي وإخماد الحريق الذي نشب جراء التفجير"، مضيفا أن التحقيقات "جارية لمعرفة أسباب التفجير ومن يقف خلفه".

من جانبها، قالت مصادر في المعارضة السورية للوكالة الألمانية، إن استهداف موقع للشرطة الكردية (الأسايش) خلف 4 قتلى على الأقل وأكثر من 10 مصابين، إضافة إلى "إلحاق أضرار كبيرة بالمبنى التابع للشرطة واحتراق وتدمير 4 سيارات لشرطة النجدة".

ويوم 26 مارس الماضي، بعد يومين من انتهاء عملية تطهير آخر جيب لتنظيم "داعش" شرقي سوريا، قتل 7 من عناصر قوات الدفاع الذاتي التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" جراء هجوم في منبج تبناه "داعش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» قتيل وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في حلب السورية
» رئيس جامعة الإسكندرية يحذرمن صفحات مزيفة عبر "الفيس بوك"
» يسرا اللوزي نادمة علي دوري في قبلات مسروقة
» "الخشاب" ترد علي اتهام "البارودي" لها بخطف "سعد"
» جامعة مطروح: تطبيق صارم لمكافحة الغش
» "عبدالغفار" يشهد افتتاح المؤتمر الدولى لـ"لذكاء الإصطناعى"
» أمي المتوفاة معاها اواني منزلية ذهبية
» الصحة: كشوفات إجبارية للمواليد لتحديد ضعاف السمع
» الأرصاد تحذر من 3 أشياء خلال الـ72 ساعة المقبلة
» توفي قبل انتهاء العرض.. معلومات لا تعرفها عن كلب "بركة"
» «السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة