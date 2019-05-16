سقوط طائرة بمطار دبي ومصرع قائدها ومساعده

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خالد الشرقاوي - وكالات

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لقي قائد طائرة ومساعده مصرعهما، اليوم الخميس، في سقوط طائرة مسح صغيرة، بمطار دبي الدولي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها أربعة ركاب.

ونجم عن الحادث مصرع قائد الطائرة ومساعده، وفق وكالة الأنباء الإماراتية التي لم توضح مصير الشخصين الآخرين.

وأشارت إلى تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى بالمطار كإجراء احترازي بسبب الحادث.

وأضافت أن الطائرة من نوع دايموند فورتي ثري تابعة لشركة هوني ويل (شركة عالمية متخصصة في مجال الطيران).

ويرجح سقوط الطائرة جراء خلل فني، وفق الوكالة.


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