«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس غدًا الجمعة، وتضمن البيان أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

وأضاف البيان، أن الطقس سيكون حارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وتضمن البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية:

الصغرى- العظمى

القاهرة 24-35

الاسكندرية17-26

السلوم 14-31

رفح 21-31

كاترين 18-32

حلايب 27-32