سر جديد عن مبارك.. رفع راية العصيان في وجه بوش الأب

16 مايو 2019 - 07:41 م

كشف الكاتب الصحفي محمد علي ابراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق سراً جديداً عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك لافتا إلى أنه رفع راية العصيان في وجه جورج بوش الأب في حرب تحرير الكويت.

وقال "إبراهيم" في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اهم ماقاله لي الرئيس مبارك اليوم أن جورج بوش الأب طلب منه مشاركه قوات مصرية في حرب تحرير الكويت".

وأضاف رئيس تحرير الجمهورية السابق: "لكن مبارك أكد له ضرورة موافقة مجلس الشعب علي ارسال قوات مصرية خارج الحدود..رد بوش فقال ستكون هناك موافقة من مجلس الامن ورد مبارك لايغني عن مجلس الشعب المصري.. طلب خالد بن سلطان قائد قوات التحالف العربي اشتراك مصر في دخول الأراضي العراقية ورفض بلال قائد القوة المصرية قائلا اوامري تحرير الكويت فقط واتصل مبارك ببوش واثناه عن دخول العراق".