شاهد.. صورة آل الشيخ وحماقي تثير اعجاب الجمهور

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تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

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محمد حماقي

تي شيرت

بيراميدز

هيئة الترفيه السعودية

أثار المستشار تركي آل الشيخ  رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له مع المطرب محمد حماقي.

وظهر "آل شيخ" وهو يرتدي تيشيرت فريق "بيراميدز" المصري لكرة القدم والذي يتولى رئاسته، إلى جانب الفنان محمد حماقي.

فيما خمن البعض أن تكون الصورة من كواليس التجهيز لعمل فني يجمع الثنائي معا في الفترة المقبلة.

وكان تركي آل الشيخ، قد نشر عبر حسابه مقطع فيديو لحماقي، أرسل خلاله الأخير تحياته لبيراميدز، مطالبًا الحضور بالتصفيق الشديد للنادي، ولنادي الأهلي والزمالك.

وقال حماقي إنه سعيد بتجربة بيراميدز، مضيفًا: "لما تكون في فرق كتير جامدة في الدوري المصري هيفرق كتير مع المنتخب".

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