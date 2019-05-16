4 مفاجآن بين الراحلين عن صفوف برشلونة

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كشف نادي برشلونة الاسباني قائمة الراحلين عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وجاءت القائمة بأربعة مفاجآت أبرزها البرازيلي فيليب كوتينيو.

وشملت الأسماء وجود الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي إقترب من إنتر ميلان الإيطالي مقابل خمسين مليون يورو.

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية في تقرير مطول أن قائمة الراحلين تضمنت وجود الفرنسي صامويل أومتيتي بعد إقتراب الفريق الكتالوني من الحصول على خدمات الهولندي دي ليخت نجم أياكس أمسترادم الهولندي.

ولعل من أبرز الأسباب التي ستدفع إدارة البلوجرانا من أجل التخلي عن خدمات أومتيتي الإصابات العديدة التي تعرض لها اللاعب والتي أصبحت عقبة كبرى تهدد وجوده في قائمة الفريق للموسم الجديد.

ويرغب الهولندي ياسبر سيلسين في الرحيل عن قائمة البارسا والبحث عن خوض تجربة إحتراف جديدة بعد أن بقي جليس دكة البدلاء وحددت الإدارة مبلغ 30 مليون يورو للإستغناء عن خدماته.

آخر الأسماء التي سترحل عن كتيبة إرنستو فالفيردي الموسم المقبل الثنائي سيميدو وأندرية جوميز المعار إلى إيفرتون الإنجليزي حيث سيسعى النادي إلى تحقيق أقصى إستفاده مالية من بيع هولاء اللاعبين.


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