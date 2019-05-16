تذكرتى.. تطبيق جديد لحجز تذاكر بطولة الأمم الافريقية

16 مايو 2019 - 02:44 م

قالت شركة "إعلام المصريين"، إنها ستطلق، خلال الأسبوع المقبل، موقع وتطبيق جديد يحمل اسم "تذكرتي"، سيكون مخصص لتقديم الخدمات المقدمة للجماهير .

وسيكون الموقع، نافذة رئيسية لحجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر، حيث يتيح حجز التذاكر من من خلال.

ومن المقرر أن يتم استغلاله عقب انتهاء البطولة لحجز تذاكر مختلف المباريات والحفلات.

وقررت اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا قررت طرح التذاكر إلكترونيا للتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر.

وقررت أيضا تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر إلى 150 جنيها بدلا من 200 جنيه، فيما حددت اللجنة 400 جنيه لتذاكر الدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وتكون أسعار تذاكر المباريات الأخرى (100 جنيه للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى).

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على إستاد القاهرة ، وفقا لما ذكر بموقع فيتو الاخبارى .