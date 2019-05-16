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"الأهلي" يرفض إذاعة مباراته أمام إنبي

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عمرو محمد-متابعات

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بيرزنتيشن

قال مصدر، أن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارًا بعدما إذاعة مباراة إنبي، لعدم التزام الشركة الراعية "بريزنتيشن" بسداد المستحقات.

وأضاف المصدر"حسب مصراوي" أن الأهلي سبق وأن اتفق مع الشركة الراعية على سداد المستحقات خلال 10 أيام.

وأوضح المصدر، أن إدارة الأهلي قررت أيضًا منع دخول الإعلانات لملعب المباراة بجانب عدم إذاعة مباراة إنبي.

وأشار المصدر، إلى أن الخلافات قد تطول من خلال وقف عقد الراعية بالكامل مع بريزنتيشن.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر رسميًا في وقت سابق منع شركة "بريزنتيشن" من دخول المباريات في الدوري المصري بدءً من لقاء سموحة الماضي قبل أن تنتهي الأزمة مؤقتًا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي منافسه إنبي مساء اليوم الخميس، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.


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