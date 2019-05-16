» الأرصاد تحذر من 3 أشياء خلال الـ72 ساعة المقبلة

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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن غدًا الجمعة  تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على القاهرة والصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، يوم السبت المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلا.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة الصباحية، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، الأحد المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة الصباحية، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن 3 تحذيرات، والتي تتمثل في الآتي:

- حذرت السائقين على الطرق السريعة والفرعية من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة الصباحية، مؤكدة أنه يجب عليهم توخي الحذر وتقليل السرعات تفاديا لوقوع أي مكروه لا قدر الله.

- حذرت من نشاط مثير للرياح والأتربة على بعض المناطق.

- حذرت الصيادين والعاملين بالموانئ من وجود اضطراب بالملاحة البحرية.


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