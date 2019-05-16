» توفي قبل انتهاء العرض.. معلومات لا تعرفها عن كلب "بركة"

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مسلسل بركة
مسلسل بركة

متابعات-علا خطاب

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وفاة

عمرو سعد

الكلب دونجل

مسلسل بركة

"شارك فى مسلسل بركة، وتم تدريبه لفترة 6 شهور علشان الدور ده، لكن النهاية كانت حزينة بوفاته"، هذا هو نص نعى الكلب "دونجل"، الذى اعتبره المهندس أيمن شوقى، مؤسس موقع "pet grow" أمراً إنسانياً بحتاً، معقباً "للأسف مات قبل عرض المسلسل بفترة قليلة، وبعد أن جاء لنا الخبر قررنا مشاركة الناس به".

«الكلب دونجل»، كان أحد عناصر نجاح العمل الدرامي، وجود باستمرار بجانب البطل، ولم يكن ظهوره مجرد ديكور، ما دفع أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة فى التوعية برعاية الحيوانات الأليفة لنشر نعى له، داعياً المشاهدين لرثائه.

وبحسب "أيمن"، فإن الكلب من فصيلة «جولدن ريتريفر»، وله دور مؤثر فى المسلسل، أظهر كفاءة عالية فى التدريب والذكاء: "صاحب المزرعة التى قامت بتربية الكلب نشر نعياً له على صفحة المزرعة بعد وفاته فى آخر أيام تصوير المسلسل، مؤكداً أن وفاته كانت طبيعية، وليس بسبب الإجهاد خلال تصوير المسلسل".

تدريب الكلاب على التمثيل، وفقاً لـ"أيمن"، ليس صعباً، بل سهلاً مقارنة بتدريبها فى أجهزة الشرطة من أجل أغراض تأمينية: «طالما الكلب مع مدرب متخصص، فلا توجد أى مشكلة، خصوصاً أن تصوير المسلسلات أو الأفلام يأخذ وقتاً طويلاً، وبالتالى لا يوجد أى إجهاد على الكلاب أو الحيوانات بشكل عام".

استغل "يمن" واقعة الكلب "دونجل" فى توعية الناس بشكل مكثف بكيفية رعاية الحيوانات: "البعض يرى أن تربية الحيوانات الأليفة هواية خاصة بالطبقة الراقية فقط، وأنها شىء غير مستحب، وكانت واقعة تسميم الكلاب الأخيرة تأكيداً على ذلك الأمر".


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