بشرى سارة للموظفين قبيل عيد الفطر

كشفت وزارة المالية عن تبكيرها موعد صرف رواتب وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما فيها المحول على البنوك، والخاصة بشهر مايو الحالي، بداية من الخميس المقبل الموافق 23 مايو، في إجراء استثنائي بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، أصدرت كتابًا دوريًا الشهر الماضي، بكّرت فيه موعد صرف رواتب وأجور أبريل الحالي، بداية من 22 حتى 30 أبريل الحالي، بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا، التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر.

وأوضحت وزارة المالية في بيان عنها، أنّ تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019، بشأن تبكير مواعيد صرف الرواتب، تضمنت مدّ موعد صرف باقي مستحقات الأجور والرواتب تيسيرًا على العاملين في الدولة، إذ تستمر عمليات الصرف من 8 مايو حتى 12 مايو المقبل، حال تأخر بعض الجهات في عملية الصرف.

ولفتت المالية إلى أنّ التعليمات السابقة قصرت عملية صرف المتأخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، إذ أنّ يوم 10 مايو يوافق يوم جمعة وهو عطلة أسبوعية.

وشددت وزارة المالية في الكتاب الدوري، على المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة، بضرورة الالتزام بتعليمات تقديم مواعيد صرف الرواتب والأجور.