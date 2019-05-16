بالصور.. القوات الملسحة: القضاء على 47 تكفيريًا في سيناء

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الإرهاب

القوات المسلحة

سيناء

التكفيريين

أعلنت القوات المسلحة أنه في إطار استكمال جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية:

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعى على الاتجاه الشمالي الشرقي 54 على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، و39 على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي.

- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 47 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير في شمال ووسط سيناء.
- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة زرعت لاستهداف القوات المسلحة على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.
- ضبط وتدمير 33 سيارة و8 دراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.
- القبض على 158 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات في شمال ووسط سيناء.


- تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية.
- تمكنت قوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية ضبط 585 بندقية مختلفة الأنواع ورشاشين و80 خزنة بندقية آلية و2088 طلقة مختلفة الأعيرة.
- تمكنت القوات من ضبط 646  كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط 7707 كيلو جرام من نبات البانجو، إضافة إلى 10 كيلوجرامات من مادة الأفيون المخدر، وضبط 633000 قرص مخدر.
- اكتشاف وتدمير 102 فدان من نبات الخشاش والبانجو، و257 كيلوجراما من بذور الخشاش والبانجو، وضبط 172 عربة تستخدم في أعمال التهريب، إضافة إلى ضبط 48 جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن وضبط كمية كبيرة من المبالغ النقدية.
- إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ1048 فردا من جنسيات مختلفة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد وضبط 258117 قاروصة سجائر ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط 12هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية و15 جهاز GBS.
ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات جرى استشهاد ضابط وضابط صف و3 جنود، وإصابة 4 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.





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