» "البحرين" تدخل خط المواجهة: "جاهزون للرد"

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دخلت البحرين على خط المواجهة، ضد ما يعوق أمن الخليج بعدما توترت العلاقات بين إيران من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخري.

وأكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن البحرين جاهزة ولديها كل القدرة للتعامل مع ما يهدد أمنها واستقرارها وكل إمكانياتها مسخرة لأمن شعبها.

وطمأن آل خليفة المواطنين قائلا إن "الأوضاع في البحرين مستقرة ومعدلات النمو مبشرة وباعثة على التفاؤل"، وإن احتياجاتهم ستكون متوافرة في مختلف الظروف.


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