» 5 مساحات حق انتفاع جديدة لمحافظة القاهرة

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نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 112، الصادر في 16 مايو 2019، 5 قرارات لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

القرار رقم 3772 لسنة 2018، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2018، الصادر باستغلال قطعة الأرض من أملاك المحافظة بمساحة نحو 2000 فدان تقريبًا، من إجمالي مسطح 34000 متر مربع مخصصة حديقة، بالشطر العاشر من تقسيم زهراء المعادي لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد عليها، كحق انتفاع مقابل أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.

والقرار رقـم 4394 لسنة 2018، بتنيفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 775 لسنة 2018، الصادر بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بأبعاد 20 مترا في 26 مترا تقريبًا، بجوار مرور حلوان بعرب غنيم القبلية لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد عليها، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.

والقرار رقـم 8838 لسنة 2018، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2112 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 475 مترا مربعا تقريبًا، بمساكن القاهرة 2 خلف مركز شباب السلام، بنطاق حى السلام أول بمحافظة القاهرة لصالح مديرية الأوقاف بالقاهرة.

والقرار رقم رقم 3053 لسنة 2019، بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (7971) من تقسيم المنطقة (س) الهضبة العليا بالمقطم، السابق اعتماده بالقرار رقم 72 لسنة 1980 من سكنى إلى سكنى إدارى تجارى، ملك علاء الدين سيد عبد الكريم بموجب العقد المسجل رقم 2809 لسنة 2015.

والقرار رقم 3054 لسنة 2019، بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (7970) من تقسيم المنطقة (س) الهضبة العليا بالمقطم السابق اعتماده بالقرار رقم 72 لسنة 1980 من سكنى إلى سكنى إدارى تجارى ملك علاء الدين سيد عبد الكريم بموجب العقد المسجل رقم 2809 لسنة 2015.


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