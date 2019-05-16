"روض الفرج هيوفر 200 ألف لتر بنزين فى اليوم"

16 مايو 2019 - 11:38 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محور "روض الفرج" الذي افتتحه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيوفر الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين للوصول لكل أقطاب ومنافذ القاهرة، معقبا: "هيوفر 200 ألف لتر بنزين في اليوم".



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن محور "روض الفرج" سيكون بديل عن محور 26 يوليو، معقبًا: "الناس بتقعد على المحور بالساعتين أو من الصبح إلى السحور،انسوا المحور ولدينا بديل الآن".



وتابع موسي، أن الطريق كان إنجازا كبيرا قامت به الأيادي المصرية الخالصة، مؤكدًا أن المشروع بدأ لتسيير العمليات المرورية داخل القاهرة الكبري، والدولة استطاعت إنجازه في وقت قياسي للغاية.

