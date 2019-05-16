  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:44 م
بحث متقدم
القباج

سر استبعاد 13 ألف أسرة من تكافل وكرامة

الاعلي

"الأهلي" يرفض إذاعة مباراته أمام إنبي

دبي

"حاكم دبي" يعقد قران أبنائه الثلاثة في ليلة واحدة

وزارة المالية

بشرى سارة للموظفين قبيل عيد الفطر

بيراميدز

بالأسماء.. «بيراميدز» يفاوض 3 مدربين للموسم الجديد

القوات المسلحة

بالصور.. القوات الملسحة: القضاء على 47 تكفيريًا في سيناء

حسني مبارك

أخطر تصريح لمبارك بشأن أشهر جاسوس إسرائيلي فى مصر

الاخوان

رئيس الإمارات يصدر قرارًا بالعفو عن قيادي إخواني شهير

الأمير خالد بن سلمان

"بن سلمان" يهاجم الحوثى بعد هجوم محطتى الوقود

كأس الأمم الأفريقية

بالأرقام الأسعار النهائية لتذاكر أمم أفريقيا

موسى:

"روض الفرج هيوفر 200 ألف لتر بنزين فى اليوم"

فيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. الرئيس يفتتح محور روض الفرج

#

"الصيادلة": فتح باب التصويت لأكثر من 200 ألف صيدلي

#

الرئيس يتفقد أحد أهم المشروعات القومية فجر اليوم

#

إحباط محاولة جلب 200 ألف قرص هرمونات زراعية محظورة

صدى البلد

أحمد موسى

روض الفرج

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محور "روض الفرج" الذي افتتحه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيوفر الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين للوصول لكل أقطاب ومنافذ القاهرة، معقبا: "هيوفر 200 ألف لتر بنزين في اليوم".

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن محور "روض الفرج" سيكون بديل عن محور 26 يوليو، معقبًا: "الناس بتقعد على المحور بالساعتين أو من الصبح إلى السحور،انسوا المحور ولدينا بديل الآن".

وتابع موسي، أن الطريق كان إنجازا كبيرا قامت به الأيادي المصرية الخالصة، مؤكدًا أن المشروع بدأ لتسيير العمليات المرورية داخل القاهرة الكبري، والدولة استطاعت إنجازه في وقت قياسي للغاية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة: كشوفات إجبارية للمواليد لتحديد ضعاف السمع
» الأرصاد تحذر من 3 أشياء خلال الـ72 ساعة المقبلة
» توفي قبل انتهاء العرض.. معلومات لا تعرفها عن كلب "بركة"
» «السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد
» 100 مليون دولار لعلاج لدغات الثعابين
» 5 مساحات حق انتفاع جديدة لمحافظة القاهرة
» الإفتاء: كلما كان التكليف شاق عظم أجره
» "البحرين" تدخل خط المواجهة: "جاهزون للرد"
» ضابط شرطة لإدارة الأهلى وإنبي تحكيميًا الليلة
» تامر أمين: "موضوع الراقصات خلاني تريند"
» "الجبير": الحوثي جزء لا يتجزأ من الحرس الإيراني

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة