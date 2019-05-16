» "الجبير": الحوثي جزء لا يتجزأ من الحرس الإيراني

16 مايو 2019 - 11:29 ص

أكد وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير أن "ميليشيا الحوثي جزء لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني"، معتبرًا أن "استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية سعودية أتى بأمر من إيران"، مشيرًا إلى أن "الحوثيين يؤكدون أنهم منفذون لأجندة إيران على حساب اليمنيين".

وتعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات من دون طيار في وقت سابق الثلاثاء.