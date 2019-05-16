4 أطعمة للقضاء على سوء الهضم فى رمضان

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يتعرض الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان لمجموعة من المشاكل نتيجة التغيير في أوقات تناول الطعام وكميته ونوعيته.

لكن بعض الأغذية تساعد الجهاز الهضمي خاصة المعدة على الهضم، ومن أهمها الألبان الغنية بالخمائر، والتي تعتبر غنية بأنواع البكتيريا المفيدة، والتي تعطي الراحة وتسهل عملية الهضم.

وبالإضافة إلى هذه البكتيريا، فإن الألياف الموجودة في الخضار وخاصة الورقية مثل السبانخ والخس تعتبر أيضًا من الأغذية مفيدة جدًا والغنية بالألياف التي تحسن الهضم.

وتنصح خبيرة التغذية رزان شويحات بتناول الحبوب الكاملة أيضًا مثل الأرز البني، وخبز القمح الكامل، وجميعها مأكولات غنية بالألياف.

قبل الإفطار تذكر أن تبدأ بزيادة كمية الألياف تدريجيًا حتى تعتاد المعدة على هذه الكميات بسهولة ولا ترهقها أكثر.


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