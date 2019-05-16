خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين

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حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من عودة الموجة الحارة مرة أخرى بعد 28 ساعة قائلاً: "البلاد سوف تتعرض لموجة حارة مرة أخرى، واليوم هو ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد منذ 3 أيام، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى على القاهرة نحو 40 درجة.

وأضاف "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن درجة الحرارة على الصعيد ستصل إلى 43 درجة، وعلى السواحل 30 درجة، منوهًا بأن درجات الحرارة ستنخفض غدًا 5 درجات.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد أن انخفاض درجات الحرارة سيستمر يومي الجمعة والسبت، لتعاود درجات الحرارة ارتفاعها اعتبارًا من يوم الأحد.

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