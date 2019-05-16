  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:44 م
بحث متقدم
القباج

سر استبعاد 13 ألف أسرة من تكافل وكرامة

الاعلي

"الأهلي" يرفض إذاعة مباراته أمام إنبي

دبي

"حاكم دبي" يعقد قران أبنائه الثلاثة في ليلة واحدة

وزارة المالية

بشرى سارة للموظفين قبيل عيد الفطر

بيراميدز

بالأسماء.. «بيراميدز» يفاوض 3 مدربين للموسم الجديد

القوات المسلحة

بالصور.. القوات الملسحة: القضاء على 47 تكفيريًا في سيناء

حسني مبارك

أخطر تصريح لمبارك بشأن أشهر جاسوس إسرائيلي فى مصر

الاخوان

رئيس الإمارات يصدر قرارًا بالعفو عن قيادي إخواني شهير

الأمير خالد بن سلمان

"بن سلمان" يهاجم الحوثى بعد هجوم محطتى الوقود

كأس الأمم الأفريقية

بالأرقام الأسعار النهائية لتذاكر أمم أفريقيا

مصر تهاجم قطر بالأمم المتحدة.. لديكم "اختفاء قسرى"

عرب وعالم

قطر
قطر

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

نصار: 1.2 مليار دولار لدعم المشروعات التنموية

#

ماذا قال «ترامب» عن التعديلات الدستورية فى مصر؟

#

سفير مصر في المملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية

#

دورة تدريبية مكثفة لشباب الدبلوماسيين

اغذية

الالياف

الجهز الهضمى

هاجمت مصر قطر في كلمتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وطالبت مصر السلطات القطرية بإنهاء حالات «الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري» ضد المواطنين القطريين

كما طالبت السعودية ومصر والبحرين، من قطر إزالة العوائق التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في قطر لمناسك الحج والعمرة.

من جانبها قالت قطر في بيان أمام المجلس أنها تتعرض منذ 5 يونيو 2017 لتدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان، ولاسيما بشأن الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية الخاصة، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في حرية العقيدة والحق في التنمية وانتهاكات اجتماعية أخرى تتعلق بالفصل بين الأسر والتي تعتبر أشد تلك الانتهاكات فظاعة.

وأشارت قطر  إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أرسل بعثة فنية إلى الإمارة في شهر نوفمبر 2017، للوقوف على “تأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان”، حيث أورد تقرير البعثة الفنية جميع الانتهاكات المشار إليها.

وأعلن دولة قطر أنها قامت بتشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات على اثر الحصار المفروض، كلجنة مركزية تستقبل قضايا متضرري الحصار لدراستها وتحديد الطريقة المثلى لمعالجة كل قضية، مضيفا: “بالرغم من ذلك، استمرت دولة قطر في حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمقيمين”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة: كشوفات إجبارية للمواليد لتحديد ضعاف السمع
» الأرصاد تحذر من 3 أشياء خلال الـ72 ساعة المقبلة
» توفي قبل انتهاء العرض.. معلومات لا تعرفها عن كلب "بركة"
» «السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد
» 100 مليون دولار لعلاج لدغات الثعابين
» 5 مساحات حق انتفاع جديدة لمحافظة القاهرة
» الإفتاء: كلما كان التكليف شاق عظم أجره
» "البحرين" تدخل خط المواجهة: "جاهزون للرد"
» ضابط شرطة لإدارة الأهلى وإنبي تحكيميًا الليلة
» تامر أمين: "موضوع الراقصات خلاني تريند"
» "الجبير": الحوثي جزء لا يتجزأ من الحرس الإيراني

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة